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Kaçak silahları duvarların içine gizlemişler

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, evlerin duvarlarına yapılmış gizli bölmelerde, ruhsatsız 5 tüfek ve 6 tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi

09 Şubat 2018 18:00

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, evlerin duvarlarına yapılmış gizli bölmelerde, ruhsatsız 5 tüfek ve 6 tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Bağlar ve Kavaklı mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM ekipleri tarafından yapılan aramada, 3 evin duvarlarının içine yapılmış gizli bölmelerde, 1 kalaşnikof tüfek, 4 av tüfeği, 4 kalaşnikof şarjörü, 13 tabanca şarjörü, 1436 kalaşnikof fişeği, 292  tabanca mermisi, 108 av tüfeği fişeği, 12 altın sikke, 1 define dedektörü, 2 mühimmat yeleği, 1\'i kurusıkı 6 tabanca, ele geçirildi. Olayla ilgili M.H.K., S.B. ve E.B. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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