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Ekonomi

Kaçak sigaraya ceza arttı ANKARA (A.A)

16 Ekim 2011 19:13

-Kaçak sigaraya ceza arttı ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Tütün mamulleri üretimiyle ilgili tesiste, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir üretim yapılamayacak. TAPDK'nın, ''Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tütün mamulleri üretimiyle ilgili üretim tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, T.C. Kimlik Numarası ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve TAPDK tarafından düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyanını, istenen diğer belgelerle birlikte TAPDK'ya iletecek. Tütün mamulleri üretimiyle ilgili tesiste, TAPDK tarafından izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir üretim yapılamayacak. İhraç amaçlı tütün mamullerinin üretimi öncesinde marka tescil belgesinin, markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde ise marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesinin Kuruma ibrazı zorunlu olacak. Ambalajları üzerinde bulunan ürün bilgileri ile bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin içerdiği bilgilerin farklı olması halinde, bu ürünleri üreten veya ithal edenler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecek. Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kağıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere 5 bin lira idari para cezası verilecek. Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz ettikleri tütün miktarına göre 250 lira ile 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

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