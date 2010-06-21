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Ekonomi

Kaçak sigaraya baskın düzenlendi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 1 milyon 853 bin 500 paket kaçak sigara ile 18 ton saf alüminyum ele geçirildi.

21 Haziran 2010 03:00

T24- Irak'tan getirilen ve Türkiye'den transit geçiş yapması gereken sigaraların, usulsüz yollarla iç piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.


Konuyla ilgili çalışma başlatan Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de 3 ayrı antrepoya eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda, 10 kamyon ve bir TIR’da paketler halinde çeşitli markalarda 1 milyon 853 bin 500 paket kaçak sigara ile külçe halinde 18 ton saf alüminyum ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, depo çalışanları, sürücü ve mal sahibi olduğu öne sürülen Y.D'nin de aralarında bulunduğu 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.


Sorguları tamamlaran 13 kişi Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.


Bazı gümrük çalışanlarının da aralarında bulunduğu 7 kişi ise aranıyor.


Şüphelilerin, Irak'ın kuzeyinden elde ettikleri sigara ve alüminyumu Balkan ülkelerine götürülecekmiş gibi Mersin Serbest Bölge Gümrüğünden işlem yaptırarak Türkiye'ye soktukları ancak transit rejimine uymayarak iç piyasaya sürmeye çalıştıkları öğrenildi.


Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu bildirildi.


Emniyet Müdürlüğü'ne göre operasyon kadar sigara kaçakçılarına vurulan şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük darbe.

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