-KAÇAK SİGARAYA AĞIR CEZALAR GELİYOR MERSİN (A.A) - 23.05.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, sigara kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, ''Bununla ilgili ağır cezalar geliyor. Sigara kaçakçılığı yapanların burunlarından milletimiz adına fitil fitil getireceğiz'' dedi. Bakan Çağlayan, Mersin'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Bakkallar ve Bayiler Odasında yaptığı konuşmada, iktidarda oldukları sürede hayata geçirdikleri projeleri ve Türkiye'nin yaşadığı değişim ve dönüşümü anlattı, esnafın sorularını yanıtladı. Çağlayan, Marketler Yasası'yla ilgili bir soru üzerine, ''Bu kanun tek başına bakkal dükkanını kurtarmaya yetmez. Gerekirse kooperatifleşmeye gidelim. Bir bakkalımız 1 kilogram pirinç alırken kaç para öder? Kooperatif 10 ton pirinç alırsa çok daha ucuza alır. Bunun için bu konuda kooperatifleşmeyi önemseyelim'' diye konuştu. Kaçak sigara konusunun hükümetin üzerinde ciddi bir şekilde durduğu bir konu olduğunu ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bu konuda çok yoğun toplantılar yapıldı, halen yapıyoruz. Konunun tüm taraflarıyla görüştük. Bugün Türkiye'de yapılan kaçak sigara, çalınan vergidir. Bunun adı hırsızlıktır. TBMM tatile girmeden önce bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bununla ilgili ağır cezalar geliyor. Şunu söyleyeyim, bunun kaçakçılığını yapanların burunlarından milletimiz adına fitil fitil getireceğiz. En ufak bir taviz olmayacak. Sigarayı sevmeyen biriyim ama bu esnafımızın ekmeği, rızkı, önemli bir gelir kaynağı. Bu yolların, hava yollarının yapılması toplanan vergilere bağlı, vergi toplanırsa bu hizmetler yapılır.'' Çağlayan, esnafın bankalardaki sicil kaydının silinmemesiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: ''Neden benim bakkalım, kasabım, manavım kredi almasın? Sicil affını çıkardık. Olabilir, dünyanın bin türlü hali var. İnsan borcunu ödeyemeyebilir. Gününde ödeyemeyebilirsiniz ama ödedikten sonra o banka biraz ar sahibi ise sicilinizi siler, silmezse onun hayasından şüphe ederim. Benim esnafıma bunun aksini yapmaya hiçbir bankanın hakkı yok. Yeterince kazanıyorsunuz. Allah gözünüzü doyursun. Bankalar esnafın sicilini tutmasın. Bankaların sicili daha bozuk. Geçmişte milyonlarca dolar borçlandılar, biz ödedik. Bu konuda bankalara 'İlla bunu yapacaksınız' diye bir şey yapamayız. Çünkü Türkiye'de demokrasi ve serbest piyasa var ama bankaları buradan bir kez daha insafa çağırıyorum.'' Emeklilerden kesilen sosyal güvenlik primine de değinen Çağlayan, şöyle konuştu: ''Emeklilerden kesilen sosyal güvenlik primine ben de karşıyım, bunu her yerde söylüyorum, sizlere şirin görünmek için şimdi söylemiyorum. Emekli olmuş ve bir bakkal, kasap, manav, terzi işletiyorsa bu kesilmemeli ama asıl sorun 15-20 sene önce seçim zamanı 'Şöyle yapacağız, böyle yapacağız' deyip faturayı halka kesenlerde. Şimdi de birileri çıkmış 'Mazotu 1.5 lira yapacağız' diyor. Herhalde Türkiye'nin bir yerinde petrol kaynağı buldular veya bir ülkeden kaçak mazot hattı çekecekler. Nasıl vereceksin? Böyle bir şey olabilir mi?'' -ESNAF ZİYARETİ VE SEÇİM BÜROSU AÇILIŞI- Bakan Çağlayan, daha sonra, Hastane Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Çağlayan, yakından ilgilendiği çocuklara şeker verdi. Kaynamış mısır satan genç bir kızın tüm mısırları alarak vatandaşlara dağıtan Çağlayan, aldığı simitleri de dağıttı. Çağlayan, Kiremithane Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada da büronun partili 3 kadının çabalarıyla kurulduğunu belirterek, ''Burası Türkiye'nin ilk kadın seçim bürosu'' dedi. Kadınları çok önemsediklerini ifade eden Çağlayan, ''İşte kadına en fazla önemi ve desteği veren partinin kim olduğu ortada. Kadınlar başımızın tacıdır. Kaç zamandır Mersin'in her yerini geziyorum ve görüyorum ki Mersin tüm Türkiye'de olduğu gibi tarih yazmaya hazırlanıyor. Mersin, muhalefetten değil iktidardan yana olmak istiyor. Hep birlikte partimizi Mersin'de birinci parti yapalım. Bunun için hepinizden kapı kapı dolaşmanızı istiyorum'' diye konuştu.