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Kaçak sigaraya 3 tutuklama

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, polisin düzenlediği operasyonda, 5 bin 902 paket kaçak sigara ele geçirildi

05 Mayıs 2018 18:15

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, polisin düzenlediği operasyonda, 5 bin 902 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 902 paket gümrük kaçağı, bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili E.K.(46), A.K.(50) ve S.D.(32) gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

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