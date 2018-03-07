Kaçak sigaralarla 'Afrin' mesajı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, TEM Otoyolu’nda polisin durdurduğu kargo TIR’ında yapılan aramada, 7 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 153 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Polis, ele geçirilen sigara paketleriyle ‘Afrin’ yazdı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptıkları uygulamada, Diyarbakır\'dan İstanbul\'a giden bir kargo firmasına ait TIR’ı durdurdu. TIR’da narkotik köpeği ‘Sezar’ eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada, koliler içerisine gizlenmiş vaziyette 7 bin 350 paket gümrük kaçak sigara ile 2 bin 153 paket kaçak pipo tütün bulundu. Polis, kargonun gönderici ve alıcısının belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu arada KOM, ekiplerinin ele geçirilen kaçak ürünlerle ‘Afrin’ yazıp Zeytin Dalı Harekatı’na mesaj yollaması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI