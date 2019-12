-KAÇAK SİGARALAR SİLİNDİRLE EZİLDİ SİVAS (A.A) - 08.11.2010 - Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 13 ayrı operasyonda ele geçirilen 271 bin 883 paket gümrük kaçağı sigara, silindirle ezilerek imha edildi. Emniyet Müdürlüğü bahçesine çıkarılarak İmha Komisyonunda yer alan görevlilerce tek tek sayılan gümrük kaçağı sigaralar, önce basın mensuplarına gösterildi. Sigaralar görevlilerce imha için hazırlanırken, Sivas Numune Hastanesi Sigara Bıraktırma Polikliniğinden sorumlu Başhekim Yardımcısı, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şemsettin Sak da Emniyet Müdürlüğü Muzaffer Çetin Konferans Salonunda polislere sigaranın zararları ile ilgili konferans verdi. Konferansta konuşan Sak, sigaranın sadece içen kişiye değil çevredeki insanlara da zarar verdiğini, toplum sağlığı sorunu olan sigarayla mücadele için herkese görevler düştüğünü söyleyerek, ''Ailenize, sevdiklerinize ve çevrenizdekilere yapabileceğiniz en büyük iyilik sigarayı bırakmaktır'' dedi. Gümrük kaçağı sigaralar, daha sonra Emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı Kemal Şahin, Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katılımıyla düzenlenen törenin ardından silindirle ezilerek imha edildi. Dr. Şemsettin Sak ve sigarayı bırakma konferansına katılan polisler de sigaraların imhasını izledi. Emniyet Müdürü Seyhan da basın mensuplarının isteği üzerine silindiri kullanarak sigaraları ezdi. Ezilen sigaraların daha sonra Sivas Belediyesi Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çöplükte yakılacağı belirtildi. Törende konuşan Vali Yardımcısı Kemal Şahin, gümrük kaçağı sigarayla mücadelenin hem sağlık hem de mali boyutu olduğunu söyledi. Kaçak sigara ve uyuşturucunun terör örgütlerinin mali kaynakları olduğuna işaret eden Şahin, ''Bunların askerimize, polisimize, insanımıza kurşun olarak geri dönme ihtimalleri var'' dedi. -ÜLKE EKONOMİSİNE 1 MİLYON LİRA KATKI- Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan ise ''Mali suçlar, ülke ekonomisini ve kamu düzenini olumsuz etkilemekte, suç örgütlerinin özellikle terör örgütlerinin önemli finans kaynaklarını oluşturmaktadır'' diye konuştu. Mali suç kapsamına giren kaçakçılık, sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik ve yolsuzluk suçları ile etkin bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Seyhan, gelişen ve değişen suç trendlerine göre yeni mücadele politikaları geliştirdiklerini söyledi. Ekiplerin, doğu-batı arasında geçiş güzergahında olan Sivas'a has çalışma stratejileri geliştirdiklerini belirten Seyhan, 13 ayrı operasyonda toplam 271 bin 883 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini, ülke ekonomisine 1 milyon lira katkı sağlandığını kaydetti. Vatandaşları gümrük kaçağı sigaraya karşı uyaran Seyhan, ''Vatandaşlarımız tarafından unutulmamalıdır ki, sınırlarımızdan kaçak yollarla giriş yaparak ülkemiz iç piyasasına yayılan gümrük kaçağı sigaraların her bir paketine verilen para, terör örgütlerinin lojistik desteği, belki de ülkemiz insanına sıkılan kurşunun kaynağı olacaktır'' dedi. Her türlü denetimden uzak bir biçimde üretilen ve insan sağlığına son derece zararlı olduğu raporlarla tespit edilen gümrük kaçağı sigaraların, ambalajına ve görüntüsüne aldanılarak ucuz olmasından dolayı vatandaşlarca tüketildiğini ifade eden Seyhan, vatandaşlardan, toplum sağlığını ciddi manada tehdit eden bu kaçak sigaralara tepki göstermesini istedi.