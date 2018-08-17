Kaçak sigaralar mutfaktaki gizli bölmeden çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinin mutfağındaki gizli bölmeden kaçak sigara çıktı. Çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve likiti ile ruhsatsız 1 av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik dün \'Duman\' adı verilen operasyon düzenledi. Kaçak sigara sattığı tespit edilen 15 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. İş yerlerinden birinin mutfağındaki gizli bölmede, fırın ve yiyecek kutuları içerisinde toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Diğer iş yerlerindeki aramalarda da paketlenmemiş toplam 5 bin sigara, 17 bin makaron, 200 kilogram kıyılmış tütün, 14 elektronik sigara ve likiti, 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında tutanak tutulup, toplam 60 bin lira para cezası kesilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



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