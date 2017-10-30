T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak sigara şüphelileri adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 2 bin 500 paket kaçak sigara ile yakalanıp gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi

30 Ekim 2017 18:37

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 2 bin 500 paket kaçak sigara ile yakalanıp gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanan H.K. ve Ü.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEmniyet MüdürlüğüEğitimAraştırma Hastanesi Adli TabipliğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24