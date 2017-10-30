Kaçak sigara şüphelileri adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 2 bin 500 paket kaçak sigara ile yakalanıp gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanan H.K. ve Ü.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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