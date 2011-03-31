-KAÇAK SİGARA 120 İŞÇİYİ İŞİNDEN ETTİ SAMSUN (A.A) - 31.03.2011 - Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde British American Tobacco firmasınca işletilen fabrikada çalışan 600 işçiden 120'sinin iş akitlerinin feshi yönünde karar alındığı bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yaklaşık 3 yıl önce TEKEL'e bağlı Ballıca Sigara Fabrikası'nın özelleştirilmesi ile British American Tobacco firmasına devredilen işletmede alınan karar, firma yetkililerince bu sabah, fabrikanın yemekhanesinde çalışanlara tebliğ edildi. Kararın duyulmasının ardından çalışanlarla firma yetkilileri arasında gergin anlar yaşandığı belirtilirken, firma yetkililerinin söz konusu tebliği kendilerine daha önceden bildirmeleri gerektiğini öne süren işçiler, kararı protesto için fabrikadan çıkmama kararı aldı. Gece vardiyasından çıkan işçiler de işten çıkartılan arkadaşlarına destek verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan British American Tobacco Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Tuna Turagay, alınan kararın kendileri için de kolay olmadığını söyledi. TEKEL'i devraldıkları tarihten bu yana kaçak sigara satışı dolayısıyla üretim hacminde yaklaşık yüzde 25 oranında bir azalma yaşandığını öne süren Turagay, şunları kaydetti: "Bizim için çok zor bir karar. Burada çalışan arkadaşlar bizim ailemizin bireyleri. Gerçekten uzun toplantılar sonrasında işten çıkarma kararını verdik. Üretim hacmimizde önemli miktarda düşüş oldu. TEKEL'i aldığımız yıldan bu yana yüzde 25 civarında bir azalma var. Buna mukabil olarak kaçak oranında bir artış var. Bu oran yüzde 16'lara kadar çıktı. Bizim portföyümüzün çoğu alt sekmen sigaraları ve biz bundan çok etkilenen firmalardan birisiyiz. Ne yapabiliriz, nereden tasarruf yapabiliriz diye kendi içimizde çok mücadelede bulunduk. Çünkü Türkiye'de önemli bir yatırımımız var. Bu yatırımımızı da bir şekilde devam ettirmek arzusundayız. Ama mevcut maliyetlerimizi masanın üzerine koyduğumuzda mevcut iş gücümüzle burada mevcudiyetimizi sürdüremeyeceğimizi anladık. Hiçbir firma elemanını işten çıkarmak istemez. Ama buna mecburuz." İşten çıkarma kararı aldıkları işçilerin yasal haklarının verileceğini kaydeden Turagay, şöyle devam etti: "Onlar için yasal yollar her zaman açıktır. Amacımız Türkiye'de mevcudiyetimizi sürdürmek. Türkiye'yi ihracat pazarı olarak konumlandırmaya çalışıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimizin kaçak sigarayla olan mücadelesini yakından takip ediyoruz. Çok kararlı olduklarını biliyoruz. Bunun olumlu sonuçlarını alacağımızı düşünüyoruz. Ama mevcut noktada yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Onun için bu kararı vermek zorunda kaldık." Alınan bu kararın sadece Türk işçilerine yönelik olmadığını da savunan Turagay, "Toplam 120 kişiyi işten çıkarttık. Bunun içinde sadece Türk işçiler değil, yurt dışından gelen yabancı arkadaşlarımız da var. Yani herhangi bir kesimi hedefleyen bir durum söz konusu değil" dedi. Tek Gıda İş sendikası Samsun Şube Başkanı Yakup Sandıkçı ise, olayı bu sabah öğrendiklerini ve yapılanın hukuka aykırı olduğunu belirterek, "İşçilerin işten atılacağını bize de bildirmediler. Gerekenleri yapacağız" diye konuştu. Bu arada, BAT yetkililerinin, fabrikada çalışan makineleri durdurduğu, çalışan işçilere ise izin vererek evlerine gönderdiği öğrenildi.