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Kaçak mazotla yakalandılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken durdurulan kamyonette 2 bin 540 litre kaçak mazot ele geçirildi

14 Aralık 2018 14:18

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken durdurulan kamyonette 2 bin 540 litre kaçak mazot ele geçirildi. Kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir kamyonet ile kaçak mazot sevkiyatı yapılacağını belirledi. Bunun üzerine dün saat 16.30 sıralarında Nazilli\'den Efeler ilçesi yönüne giden bir kamyonet polis tarafından  durdurdu. Kamyonetteki aramada 2 plastik tank ile 3 varil içerisinde toplam 2 bin 540 litre kaçak mazot, 180 kilogramlık boş bir varil, 10 metre uzunluğunda hortum ve 1 pompa ele geçirildi. Kamyonetteki E.B. ve O.Ç., gözaltına alındı. Kaçak mazotun nereden getirildiğinin tespit edilmeye çalışıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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