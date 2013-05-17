Kaçak mazot deposunda patladı, 9 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen operasyonda bir zanlının kaçak akaryakıt deposunu ateşe vermesi sonucu gerçekleşen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, merkeze bağlı Tanışma köyünde düzenlenen operasyonda, kaçak akaryakıt deposunun ateşe verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığı bildirdi.

HatayCumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Tanışma köyünde M.G. isimli şahsın akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisini alan güvenlik güçlerinin Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesinden alınan kararla söz konusu adrese gittikleri belirtildi.

Açıklamada, adresteki depoda yaklaşık 5 tona yakın kaçak mazot bulunduğunun görüldüğü, ancak kaçak akaryakıt deposunun ateşe verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre olay yerinde bulunan 9 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olayın öğrenilmesi üzerine 3 Cumhuriyet Başsavcısının bölgeye intikal ettiği, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle ve geniş kapsamlı olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Olayda hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi Antakya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hatay Valiliği, Tanışma köyünde düzenlenen operasyonda bir zanlının güvenlik güçlerine mukavemet göstererek kaçak akaryakıt deposunu ateşe vermesi sonucu gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.