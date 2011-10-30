-Kaçak malzemeler depremzedelere gönderilecek ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Gümrüklerde ele geçirilen gıdadan tekstile, elektronikten kırtasiye malzemelerine kadar yüzlerce çeşit eşya, ihtiyaçlar doğrultusunda Van'daki depremzedelere gönderilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, gümrük ve kaçakçılık mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) depolarında bulunan malzemelerin, depremzedelere gönderilmesi için genelge yayımladı. Buna göre, kaçakçılardan ele geçirilen, gümrüklere terk edilen ya da yasal bekleme süresini doldurduğu için TASİŞ tarafından açık artırma veya perakende yoluyla satılan eşyalar, bu kez depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak. Van'daki depremin ardından başlatılan yardım seferberliğine gümrük teşkilatı da katıldı. TASİŞ'in ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki depolarında bulunan ve depremzedelerin işine yarayabileceğine karar verilen iğneden ipliğe tüm eşyalar, TIR'lara yüklenerek Van'a gönderilecek. Bakan Yazıcı, Van'da çok ciddi bir afet yaşandığına dikkati çekerek, Bakanlık olarak depremzedelerin acısını bir nebze hafifletmek ve ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda Van Valiliği ve Afet Koordinasyon Merkezinden aldıkları ihtiyaç listesi doğrultusunda, TASİŞ ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün depolarındaki malzemelerin bölgeye gönderileceğini ifade eden Yazıcı, bunlar arasında öncelikle gıda, giyim ve temel ihtiyaçların karşılanacağı malzemeler yer aldığını belirtti. Yazıcı, depolardaki malzemelerin, ilgili bakanlıkların piyasa denetimi ve gözetimi doğrultusunda sağlık standartlarına uygun olacağını kaydederek, ''Tüm malzemelerin laboratuvarlarda tetkiklerini hızlıca yaptırıyoruz. Sağlık olarak kullanıma uygun mallar bekletilmeden Van ve ilçelerine sevk edilecek'' dedi. Gümrük muhafaza ekiplerince el konulan ve tasfiyelik hale gelen eşya ve malzemelerin, depremzedelerin ihtiyaçları karşılanana kadar belirli aralıklarla bölgeye sevk edileceğini anlatan Yazıcı, ''Kış boyunca gümrüklerde ele geçirilen eşyalardan depremzedelerin ihtiyaçları arasında olanlar, bölgedeki vatandaşlarımız için kullanılacak. Gümrük personeli de bayram süresince gönüllü olarak malzemelerin tasnif edilmesi ve bölgeye gönderilmesi için çalışmalarını sürdürecek'' diye konuştu. Bölgeye ilk etapta tonlarca pirinç, şeker, yağ, un, konserve gıdalar ile binlerce kıyafet, ayakkabı, deterjan ve temizlik malzemeleri gönderileceğini belirten Yazıcı, ''Göndereceğimiz malzemelerin maddi değerini hesaplamadık ancak çok ciddi lojistik yardım yapacağız. Sadece bölgeye gönderilecek çayın piyasa değeri 1 milyon liradan fazla'' diye konuştu.