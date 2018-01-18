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KAÇAK MALLAR ARASINA CEVİZ VE YEŞİLÇAY'DA GİRDİ

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA  Organik gıda fiyatlarının artmasıyla yurda kaçak olarak sokulmaya çalışan malın çeşiti de değişti

18 Ocak 2018 16:29

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA 
Organik gıda fiyatlarının artmasıyla yurda kaçak olarak sokulmaya çalışan malın çeşiti de değişti. Yolcu beraberinde tütün mamülleri, alkol gibi mallarla birlikte iç ceviz ve yeşil çay gibi organik ürünlerde yurda sokulmaya çalışılıyor. Atatürk Havalimanı Gümrük ekipleri bugün Özbekistan\'ın Taşkent şehrinden gelen yolcuların valizlerini x-ray cihazıyla tararken bir çok kaçak mal yakaladı. Ama bunların arasında en fazla dikkat çekeni torbalarca yeşil çay ve iç ceviz oldu. Yakalanan mallar imha edilmek üzere çöp kutularına atıldı.

Görüntü Dökümü:
- Yakalanan çuvallarca yeşil çay, torba torba iç cevizden görüntü
-Alkol şişeleri ve sigaralar
-Yolcuların valizlerini aratmaları için kuyrukta görüntüleri
-Cevizlerin torbalardan çıkarılarak çöp kutusuna atılması
-Detaylar
 

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