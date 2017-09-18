Kaçak maden ocağında bir kişi yaşamını yitirdi!

Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki kaçak maden ocağında bir kişi hayatını kaybetti. işlçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde kaçak işletilen kömür ocağında çalışan Ömer Yeşilyurt (59), belirlenemeyen bir nedenle bayıldı. Mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinden çıkarılan Yeşilyurt, taksiyle Kilimli Semt Polikliniği’ne getirildi.

Yeşilyurt, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bu arada yaşamını yitiren maden işçisini semt polikliniğine getiren taksi şoförünün kaçtığı iddia edildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan taksi şoförünün, ifadesinde, maden ocağına çağrıldığını, Yeşilyurt ile birlikte bir kişinin daha taksiye bindiğini ve semt polikliniğine geldiğini belirttiği, olayla ilgili bilgisinin bu kadar olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Yeşilyurt'un kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.