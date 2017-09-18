T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak maden ocağında bir kişi yaşamını yitirdi!

"Mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinden çıkarılan kişinin Ömer Yeşilyurt olduğu anlaşıldı"

18 Eylül 2017 06:19

Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki kaçak maden ocağında bir kişi hayatını kaybetti. işlçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde kaçak işletilen kömür ocağında çalışan Ömer Yeşilyurt (59), belirlenemeyen bir nedenle bayıldı. Mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinden çıkarılan Yeşilyurt, taksiyle Kilimli Semt Polikliniği’ne getirildi.

Yeşilyurt, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bu arada yaşamını yitiren maden işçisini semt polikliniğine getiren taksi şoförünün kaçtığı iddia edildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan taksi şoförünün, ifadesinde, maden ocağına çağrıldığını, Yeşilyurt ile birlikte bir kişinin daha taksiye bindiğini ve semt polikliniğine geldiğini belirttiği, olayla ilgili bilgisinin bu kadar olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

 Yeşilyurt'un kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

ETİKETLER

zonguldakişçiölümmaden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24