'Kaçak lüks araç' soruşturmasında Havutçu, Belözoğlu ve Şen ifade verdi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bilgi sahibi olarak eski futbolcu Tayfur Havutçu ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'in ifadesine başvurulmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığına çağrıldığı bildirildi.

Belözoğlu, Havutçu ve Şen soruşturma kapsamında ifadeleri alındıktan sonra komutanlıktan ayrıldı.

Çete üyesi olduğu öne sürülen kişilerin telefon tapelerinde Belözoğlu, Şen ve Havutçu'ya lüks araç satmayı teklif ettikleri ancak futbolcuların bu araçları satın almadıkları öğrenildi.

Soruşturma kapsamında N.E'nin çete lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve işlemlerinin jandarmada devam ettiği bildirildi.

Savcılıkça, 21 lüks araca el konuldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 101 şüpheliden 46'sı hakkında gözaltı, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da yer aldığı 55'i hakkında ifadelerine başvurulmak üzere yakalama kararı çıkarılmıştı. Tufan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.