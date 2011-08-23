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Kaçak külçe altın ele geçirildi  İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 22:43

-Kaçak külçe altın ele geçirildi  İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den İstanbul'a gelen bir kişinin çantasında yapılan aramada, 6 külçe işlenmemiş kaçak altın ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Türk Hava Yollarının TK 255 sefer sayılı tarifeli uçağıyla dün sabah 08.30 sıralarında Duşanbe'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Tacikistan uyruklu Bahram A'nın hareketlerinden şüphelenen polis, yolcunun valizinde arama yaptı. Aramada, valizin çeşitli yerlerine zulalanmış halde, hurdadan eritilip külçeye dönüştürüldüğü anlaşılan 6 parça altın ele geçirildi.  Piyasa değeri yaklaşık 360 bin lira olduğu belirtilen altınlara el konuldu. Bahram A. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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