Kaçak koyun, tıraş olunca yüzü gözü açıldı

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Yeni Zelanda'da 3 yıl boyunca yetkililerden kaçtıktan sonra yakalanan Shrekapo isimli merino koyununun yakalandıktan sonraki ilk tıraşından sonra 18.6 kilogram hafifledi.

Shrekapo geçen hafta kayaların arasında saklanırken görüntülenmiş, daha sonra yetkililer tarafından yakalanmıştı. Tekapo Gölü yakınlarındaki çiftlik ve otel Sawdon İstasyonu'nun sahibi olan Gavin Loxton, koyunun üç kıştır başı boş bir şekilde dolaştığını belirtti.

Loxton, koyunu her gördüklerinde onu yakalamak için harekete geçtiklerini; ancak yaklaştıkları anda Shrekapo'nun kaybolduğunu belirtti. Loxton, koyunun nasıl kaçtığını bilmediğini ifade etti.

Shrekapo bulunduğunda vücut ağırlığının yarısını yünü oluşturuyordu. 40 kiloluk koyun, yünlerinin yüzü kapaması sebebiyle göremez hale gelmişti. Shrekapo'nun tıraş olduktan sonra da bir fotoğrafı paylaşıldı. Koyunun üzerinden 18.6 kilogram tüy kesildiği bildirildi.

Shrekapo, ismini 2004 yılına kadar 6 yıl boyunca kaçan ve üzerinde 27 kilogram yün ile bulunan Shrek ile yanında bulunduğu Tekapo Gölü'nün birleşiminden alıyor.