Kaçak kliniklere baskında 5 milyonluk ilaç ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta tespit edilen kaçak kliniklere yapılan polis baskınında 7 doktor 5 milyon liralık ilaçla yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskını sonrası şüpheliler emniyet sorgusuna götürüldü.

Kaçak kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yapan Suriyeli doktorların muayene sonrası ilaç sattıkları da tespit edildi.



Güvenlik kameralarının takip edilmesiyle yakalanan doktorların sorguları tamamlandı. Sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)