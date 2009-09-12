Kaçak kızın adı Meryem 'Erdoğan' olacak

3 yıl önce insan tacirleri tarafından Türkiye'ye kaçak yollardan giren Etiyopya'lı atlet Mariam, 3 yıllık maceranın ardından Türk vatandaşlığına geçiyor. Soyadını da Erdoğan olarak değiştirecek.





Vatandaşlık işlemleri 6 ay sürdü

Kulübü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor tarafından 6 ay önce vatandaşlık işlemleri başlatılan Meryem’in ‘Türk’ olmasıyla ilgili Etiyopya’dan tüm izinler çıkarken, Türkiye’de de Bakanlar Kurulu onayının ardından pembe nüfus cüzdanı hazırlanacak. Ve cüzdanın üzerindeki soyadı hanesinde ‘Erdoğan’ yazacak. Kulübünün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun soyadını vermek istemesine rağmen ‘hayranı’ olduğu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın soyadını almak isteyen 18 yaşındaki Meryem, daha önce Etiyopya adına hiçbir uluslararası yarışmaya katılmadığı için önümüzdeki sezon Ay-Yıldızlı formayla koşabilecek.

Elvan gibi olmak istiyor

Bir yandan İstanbul’da antrenmanlarına devam eden Meryem, bir yandan da emniyetteki son işlemlerin tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu onayıyla kavuşacağı yeni nüfus cüzdanının tatlı heyecanını yaşıyor. Elvan gibi olmak rüyasıyla Türkiye’ye gelen ve Elvan’ın eski antrenörü Ertan Hatipoğlu ile Öznur Dursun tarafından çalıştırılan sporcu, bu yıl hem kulübü adına katıldığı kros yarışmalarında hemde ikinci olduğu Trabzon Yarı Maratonu’nda elde ettiği derecelerle umut vermişti. 3 bin metre engelli, 5 bin ve 10 bin metrelerde Türkiye’nin yeni umudu olması için yetiştirilen Meryem, 2010’da barajları geçtiği takdirde Barcelona’daki Avrupa Şampiyonası ile Doha’da yapılacak Dünya Salon Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışabilecek.

Maceralı geçen 3 yıl

2006 yılında insan tacirlerinin kaçak olarak Beyrut üzerinden Türkiye’ye getirdiği Mariam Tanga’nın pasaportu bile yoktu. Önce kulüplere satılmaya çalışıldı. ENKA’nın 25 bin doları kabul etmemesi üzerine Fenerbahçe’ye verilen Tanga, Sarı-Lacivertli kulübün tesislerinde kalırken polis baskınında gözaltına alındı. Sınır dışı edilmekten son anda kurtulan Tanga, daha sonra Kasımpaşa Spor Kulübü adına yarışmaya başladı. Bir süre sakatlık nedeniyle atletizmden uzak kalan Etiyopyalı atlet, geçen yıl Avrasya Maratonu sonrası Kocaeli Belediyesi Kağıtspor’un sporcusu oldu.