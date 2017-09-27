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Kaçak kızıl geyik avına suçüstü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'ne bağlı Akdağ Tabiat Parkı'nda avlanması izne tabi 2 kızıl geyiği kaçak avladığı tespit edilen 3 avcı suçüstü yakalandı

27 Eylül 2017 19:38

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'ne bağlı Akdağ Tabiat Parkı\'nda avlanması izne tabi 2 kızıl geyiği kaçak avladığı tespit edilen 3 avcı suçüstü yakalandı. Kaçak avcılara toplam 30 bin TL cezai işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5\'inci Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sandıklı Şefliği\'ne 19 Eylül saat 07.00 sıralarında gelen ihbarda, Akdağ Tabiat Parkı içerisindeki Kızılca Köyü kırsalında 3 kişinin av tüfekleriyle kaçak kızıl geyik avı yaptığı bildirildi. İhbar üzerine 2 orman muhafaza memuru ve 1 işçiden oluşan 3 kişilik ekip tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Kısa süre sonra çalılıkların içerisinde kaçak avcı olduğu düşünülen ve kaçmaya başlayan 3 kişi yakalandı. Jandarmaya haber verilmesiyle kısa sürede gelen ekipler gerekli inceleme ve şüphelilerin kimlik tespitini yaptı.
Daha sonra bölgede İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sandıklı DKMP ekiplerince yapılan arazi incelemesinde 2 kızıl geyik vurulmuş halde bulundu. Şüphelilerin avda kullandıkları tüfeğe jandarma el koyarken, geyik etleri ise Sandıklı Belediye mezbahanesine götürüldü.
3 kaçak avcıya toplam 30 bin TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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