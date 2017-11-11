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Kaçak kesim etleri lokantalara satmaya çalışırken yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kaçak kesim etleri lokantalara satmaya çalıştığı iddia edilen Suriyeli Nasır A

11 Kasım 2017 15:50

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kaçak kesim etleri lokantalara satmaya çalıştığı iddia edilen Suriyeli Nasır A., bir veteriner hekimin ihbar üzerine yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü çoğunluğunu Suriyelilelerin oluşturduğu merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi\'nde meydana geldi. Kaçak kesim yapılan koyun etlerini açık kasa kamyonetin kasasına yükleyen Suriyeli Nasır A., lokantalara satmak için mahalleye geldi. Bu sırada sokaktan geçen bir veteriner hekim kasadaki etleri fark ederek polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonrası etlerin kaçak olduğu belirlendi. Kamyonetin kasasındaki kesimi yapılan 5 koyunun etine imha edilmek üzere el koyulurken, Nasır A.\'ya ise Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından para cezası uygulanacağı belirtildi.

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