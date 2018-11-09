Kaçak kazıya 3 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MARMARİS\'te, kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 kişinin Armutalan Mahallesi yakınındaki ormanlıkta, kaçak kazı yaptığını öğrendi. Sivil polisler, dün sabah düzenledikleri operasyonda, H.A.A., M.A. ve N.T.\'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Operasyonda 1 tabanca, 1 şarjör, 12 fişek, tarihi eser niteliği taşıyan 7 obje, 2 metal dedektör, 1 bağ makası, 1 çapa, 2 tornavida, 3 kazma, 1 kürek, 2 bıçak, 1 orak ve 1 yedek batarya ele geçirildi. Polisleri karşısında görünce şaşıran 3 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.



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