Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da boş bir arazide kaçak kazı yapan 4 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Davut Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göde boş bir arazide şüpheli kişiler tarafından kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye gittiklerinde arazide 4 kişi tarafından hiltilerle kazı yapıldığını gördü. Bunun üzerine Ecir D. (30), Mehmet E. (30), Abdullah K. (27) ve Abdullah C. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde ilk kez kazı yaptıklarını, malzemeleri gündüz getirdiklerini ve gece gelerek kazmaya başladıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis, çevrede yaptığı incelemede jeneratör, hilti ve çok sayıda malzeme buldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

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