Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes İlçesi\'nde, kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Görece Mahallesi Kale mevkiinde kazı yapıldığını belirledi. Bölgeye yapılan baskında, A.O., M.F., Ç.Y. ve R.D. suçüstü yakalanırken, kazıda kullanılan çok sayıda araç gereç ele geçirildi. Zanlıların üzerinde ve kazdıkları çukurlarda yapılan aramada ise herhangi bir tarihi esere rastlanmadı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI