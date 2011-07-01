-KAÇAK KANSER TEŞHİZ CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir tırda, kanser teşhisinde kullanılan ve yurda usulsüz olarak getirildikleri belirlenen cihazlar ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alınan bir bilginin değerlendirilmesi sonucu Ataşehir'de 35 PAP 48 plakalı tırda arama yapıldı. Operasyonda, yurda usulsüz olarak getirildikleri belirlenen çeşitli marka ve modelde 3 mamografi cihazı ile bir x-ray cihazı ele geçirildi. Danimarka'dan karayoluyla İstanbul'a getirilen cihazların gümrüklerden geçirilirken fabrika çıkışı olarak gösterildiği ve hastanelere de bu şekilde satıldığı, ancak piyasa değeri 1 milyon lira olan cihazların kullanılmış, eski teknolojiye sahip oldukları belirlendi. Gözaltına alınan tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.