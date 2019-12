Kaçak inşaata ucuz konut freni

Her seçim öncesi yaşanan kaçak yapılaşmanın, krizle düşen fiyatlar nedeniyle bu seçimde yaşanmadığı bildirildi.



Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Genel Başkanı Şükrü Koçoğlu, düzenli kentleşmenin önündeki en büyük engelin kaçak yapılaşma olduğunu, "oy düşüncesi" ile yıllardır bu tür yapılara göz yumulduğunu söyledi.



Her seçim öncesi özellikle gecekondu mahallelerinde, plansız ve imarsız bir şekilde kaçak yapılar yükseldiğini anlatan Koçoğlu, hükümetin kararlı tutumu ve düşen konut fiyatları nedeniyle, geçen seçimlerde olduğu gibi, 29 Martta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde de bu tür yapılara çok fazla rastlanmadığını kaydetti.



Sektörün yaşanan küresel kriz nedeniyle zor günler geçirdiğini ve hazır konutların taban yaptığını bildiren Koçoğlu, şöyle konuştu:



"Mühendislik yaklaşımlarından uzak, plansız programsız yapılan kat çıkmanın riski tartışılmaz. Alt yapısının ne olduğu belli olmayan ve kaçak çıkılan bu tür katlarda, olası bir depremde can kayıpları kaçınılmaz. Vatandaşlarımız, hükümetin ciddi şekilde karşı olduğu bu tür yapılara yönelmemeli. İmar kanunun dışına çıkılmaması lazım. Yıllarca kaçak yapılara prim verildi. Geçmiş senelerde seçimlerde de yapılanlar yıkıldı. Zaten hazır konut fiyatları taban yapmış durumda. 3-5 kuruş az verip parayı kaçak konutla riske atmak yerine, neredeyse kelepir daire almak çok daha akıllıca."



Koçoğlu, daha önce 130 bin TL civarında TOKİ standartlarındaki (3+1) 125 metre kare bir dairenin, yaşanan kriz nedeniyle 70-80 bin TL'ye kadar gerilediğini, hatta daha düşük fiyatlara da konut bulanabileceğini kaydetti.



Düşüş sürecek



Koçoğlu, konut sektöründe kriz öncesine göre yüzde 50'ye varan oranlarda yaşanan bu düşüşün önümüzdeki süreçte daha da devam etmesini beklediklerini söyledi.



Sektör temsilcilerinin satılmayan konutlar ve bankadan kredi alamamaları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini anımsatan Koçoğlu, "Konut ihtiyacı olanların, kaçak yerine tüm mühendislik kontrollerinden geçen, depreme dayanıklı bu hazır konutları tercih etmeleri sektörde de canlanmaya neden olur" dedi.