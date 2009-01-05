Kaçak içki 22 can aldı

Hindistan'ın Kalküta kentinde kaçak olarak üretilen alkollü içkiden içen 22 kişi hayatını kaybetti.



Polis yetkilileri, Kalküta kentinde gecekonduların bulunduğu, Ganj Nehri boyunca uzanan Kidderpore bölgesinde kaçak içkiden içenlerin kusma ve karın ağrısı ile şiddetli titreme şikayetleriyle hastanelere kaldırıldığını belirtti.



Çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu kurbanların akın akın hastanelere koştuğunu kaydeden polis yetkilileri, ölü sayısının artmasından endişe edildiğine işaret etti.



Konu hakkında açıklamada bulunan üst düzey polis yetkilisi Cavid Şemim, 5 bira üreticisinin tutuklandığını ve kaçak içki satılan dükkanları kapatmak amacıyla polisin baskınlar düzenlediğini bildirdi.



Hindistan'ın güneyindeki eyaletlerden Karnataka ve Tamil Nadu'da Mayıs 2008'de meydana gelen en korkunç kaçak içki felaketinde 180 kişi hayatını kaybetmişti.