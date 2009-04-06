Kaçak içki 2 Alman'ı genci daha öldürdü

İki otel çalışanı tutuklandı

Lübeck Savcılığı basın sözcüsü Klaus-Dieter Schultz, savcçılığın olaylailgili soruşturmayı genişlettiğini, 17 ve 19 yaşlarındaki Jean Pierre Follkovt ve Jan Lange adlı gençlerin cesetleri üzerinde otopsi yapılacağını açıkladı.Schultz, gençlerin ölüm nedenlerinin tam olarak bilinmediğini, Türkiye'de meydana gelen bu olayı Almanya'dan nasıl aydınlatabileceklerine bakacaklarını kaydetti.İki gencin yarın Lübeck'te toprağa verileceği bildirildi.Türkiye'de alkol komasından hayatını kaybeden Alman genci Rafael Neca adlı genç daha önce toprağa verilmişti.Rafael Neca ile birlikte 26 Mart tarihinde Kemer'de aşırı derecede alkol alan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 öğrencinin durumunun düzeldiği, iki gencin hala komada olduğu bildirilmişti.Tatil yapan Alman öğrencilerin alkol komasından ölmesinin ardından bugün Kemer Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren 5 yıldızlı Anatolia Otel'in 5 personeli, mahkemeye sevk edildi. Otelin Satın Alma Müdürü Vedat Karagülmez ile Yiyecek İçecek Müdürü Taşkın Hisarlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeleri alınan 3 servis elemanı ise serbest bırakıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, devam ediyor.