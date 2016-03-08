Kaçak HGS cezasına Sulh Ceza Hakimi’nden sert eleştiri: Sisteme güven kalmadı

Kaçak geçiş yapıldığı gerekçesiyle, yüklü miktarda kesilen HGS cezası ile ilgili önemli bir karar çıktı. Bakiyesinde para olduğu halde, 473 lira ceza kesilen şirket bu tutara itiraz etti. Dosyaya bakan Sulh Ceza Hakimi, kesilen cezayı iptal etti, kararında “Sistemin (HGS) güvenirliği kalmadı. Kesilen ceza hukuka uygun değil” dedi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, HGS cezaları ile ilgili kritik bir karar alındı. İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirket adına kayıtlı ticari araca, kaçak HGS geçişi yaptığı gerekçesi ile ceza kesildi. Geçiş 2014 yılında yapılmasına karşın 473 liralık idari para cezası 10 Kasım 2015 günü tanzim edildi. Oysa, gidilen yol için alınması gereken ücret 11 liraydı.

Şirket, gelen cezanın şokunu yaşarken, hesaplarında geriye dönük inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası, cezanın kesildiği gün, araca tanımlı HGS sisteminde yeterli miktarda paranın olduğu belirlendi.

‘Devlet haksız kazanç peşinde olamaz’

Şirket avukatı, kesilen cezanın iptalini yargıya taşıdı. Av. Doğan Turan, itiraz başvurusunu İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptı. Dosyada davalı konumda ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yer aldı. İtiraz başvurusunda, “Hiçbir hukuk devleti vatandaşı üzerinden haksız kazanç elde etmeye çabalayamaz” denildi. Başvuruda, cezanın, en uzun mesafeye göre kesildiği bu tutarın da 10 katı ikinci bir cezanın uygulandığı kaydedildi. Av. Turan, bu durum Anayasa’ya da aykırı olduğunu kaydetti.

HGS sistemine sert eleştiri

Dosyaya İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği baktı. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir geçtiğimiz 12 Şubat günü kararını verdi. Kesilen idari para cezasının iptale edildiği kararda, HGS sistemine yönelik önemli eleştiriler yer aldı. Kararda özetle şöyle denildi: “İdari yaptırım kararı yasaya aykırı. Bir çok dosyada kurum (Bakanlık) tarafından sistem hatası kabul edildi. Bakiyenin yetersiz olduğu delillendirilemedi. Bakiyenin yetersiz olduğu durumda HGS sahibinin uyarıldığı net değil. İdare, iddiasını ispatlamakla yükümlü...

OGS sistemine bir itiraz yokken gelen itirazların yüzde 99’u HGS için geliyor. HGS sisteminin arızalı olduğu herkesçe biliniyor. Vatandaşın bu sisteme olan güveni de sarsıldı. Kurumun, iş ve işlemlerinde güvenilir ve denetlenebilir işlemler yapması gerekir. İdarenin kararı usul ve yasaya uygun değil; söz konusu ceza hukuka uygun değil. Davalı kuruma müzekkere yazılması halinde matbu cevap geliyor. Müzekkere yazılsa dahi sistemin güvenirliğinin kalmadığı görülmekte...”