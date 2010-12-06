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Dünya

KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNE ALABORA OLDU TORTOLA (A.A)

06 Aralık 2010 22:49

-KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNE ALABORA OLDU TORTOLA (A.A) - 06.12.2010 - Karayipler'de İngiliz Virgin Adaları açıklarında Haitili kaçak göçmenleri taşıyan bir motorlu teknenin, bölgedeki görevlilerden kaçarken kayalıklara çarptıktan sonra alabora olması sonucu 2'si bebek, 5 kişi öldü. İngiltere'ye bağlı adaların gümrük müfettişi tarafından yapılan açıklamada, kapasitesinin üzerinde en az 30 kişi taşıyan 9 metrelik teknenin, güneydeki Tortola kıyısı açıklarında kayalıklara çarptığını söyledi. Yetkili, teknedeki yolcu sayısının tam olarak bilinmediğini ancak 30'dan fazla kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bölgede arama çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.  Kurtulanlardan 25'inin kaçak göçmen oldukları şüphesiyle gözaltına alındığı, bunlardan yaralı olan 6'sının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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