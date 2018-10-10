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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs alev aldı

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, içinde 40 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev aldı

10 Ekim 2018 00:00

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde, içinde 40 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
Olay, dün gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu\'nda meydana geldi. Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni taşıyan plakası belirsiz bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. Yol kenarında yanan minibüsü gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma karakoluna götürülen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, olayın ardından kaçtığı belirlenen minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRFALI

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