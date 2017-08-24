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Kaçak göçmenleri taşıyan araç askeri araçla çarpıştı: 6 yaralı

Ramazan ÇELİK / ALTINÖZÜ(Hatay), (DHA) - HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın askeri araçla çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı

24 Ağustos 2017 20:12

Ramazan ÇELİK / ALTINÖZÜ(Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'nde kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın askeri araçla çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.
Altınözü İlçesi\'ne bağlı Suriye sınırındaki Hacıpaşa Mahallesi\'nde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 31 ZL 360 plakalı hafif ticari araçta kaçak göçmenler taşındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri takip  başlattı Hacıpaşa Mahallesi yolunda süren takipte, kaçakların bulunduğu araç karşı yönden gelen bir askeri araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarındaki tarlaya savruldu.
Kazada ticari araçta bulunan 5\'i Suriyeli 1\'i Türk 6 kişi hafif yaralanırken, askeri araçta hasar oluştu. Tarlaya savrulan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, aracı kullanan Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

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