T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kaçak göçmen' diye ihbar ettiler, turist çıktı!

Tekneyi kontrol eden ekipler, bu kişilerin Kolombiyalı turistler olduğunu belirledi

26 Ekim 2016 20:38

Bodrum'daki bir teknenin yakınında yüzen kişileri 'kaçak göçmen' sanan vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Güvenlik güçlerinin kontrol ettiği kişilerin Kolombiyalı turist olduğu ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Akyarlar Mahallesi Aspat Beach Mevkii’nde sahilden 400 metre açıkta, ’Unicorn’ isimli günübirlik tur teknesinin yakınlarında, can yelekleriyle yüzenleri görenler, kaçak sanıp güvenlik güçlerini aradı.

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hareket etti. Tekneyi kontrol eden ekipler, bu kişilerin Kolombiyalı turistler olduğunu belirledi.

Turistlere ise tekneden yüzerek uzaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sahil Güvenlik ekipleri Bitez, Kara Ada, Turgutreis ve Akyarlar bölgesinde 3 bot ile göçmen geçişlerini önlemeye yönelik faaliyetlerini arttırdıkları görüldü.

 

ETİKETLER

turistkolombiyabodrum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24