'Kaçak göçmen' diye ihbar ettiler, turist çıktı!

Bodrum'daki bir teknenin yakınında yüzen kişileri 'kaçak göçmen' sanan vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Güvenlik güçlerinin kontrol ettiği kişilerin Kolombiyalı turist olduğu ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Akyarlar Mahallesi Aspat Beach Mevkii’nde sahilden 400 metre açıkta, ’Unicorn’ isimli günübirlik tur teknesinin yakınlarında, can yelekleriyle yüzenleri görenler, kaçak sanıp güvenlik güçlerini aradı.

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hareket etti. Tekneyi kontrol eden ekipler, bu kişilerin Kolombiyalı turistler olduğunu belirledi.

Turistlere ise tekneden yüzerek uzaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sahil Güvenlik ekipleri Bitez, Kara Ada, Turgutreis ve Akyarlar bölgesinde 3 bot ile göçmen geçişlerini önlemeye yönelik faaliyetlerini arttırdıkları görüldü.