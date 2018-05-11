Kaçak geçişler için Hükümet'ten 10 maddelik yeni torba düzenlemesi

Hükümetin, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimlerden önce borçların yeniden yapılandırılması için TBMM’de yasalaştırdığı torba tasarıya ek olarak, 10 maddelik yeni bir torba düzenlemesi hazırlandı. Buna göre, tüm bu kaçak geçişlerle ilgili 1.2 milyar liralık alacak yeniden yapılandırılacak

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın edindiği bilgiye göre, AKP kurmayları ile ekonomi bürokratlarının son iki gün yaptığı çalışmanın ardından yaklaşık 10 maddelik yeni bir mini torba düzenlemesi hazırlandı. Düzenlemede, daha önce konuşulmuş olmasına rağmen son görüşülen tasarıya konulamayan ve oldukça büyük bir borcun yapılandırılmasını içeren otoyol ve köprü kaçak geçişleri de bulunuyor. Buna göre, tüm bu kaçak geçişlerle ilgili 1.2 milyar liralık alacak yeniden yapılandırılacak. Yapılandırma şartları aşamalı olacak. Bu cezaların bir bölümünün faizleri silinecek, bir bölümü taksitlendirilecek. Buna ilişkin ayrıntılar oluşturuluyor.

Yasal düzenlemeyle, döviz bürolarındaki usulsüz işlemlerle ilgili ceza düzenlemesi yapılacak. Yönetmelikler, tebliğ ve düzenleyici işlemlere aykırı hareket eden döviz büroları sahiplerine yönelik yaptırım getiriliyor. Bu kişilere, usulsüz işlemlerle ilgili para cezası getirilecek.

Düzenlemede, kayıt dışı tütün üretimine getirilen hapis cezası uygulaması 2019 yılının sonuna ertelenecek. Bu yılın Temmuz ayına kadar verilen süre uzatılıyor. Bu özellikle Adıyaman bölgesinde kaçak üretilen ve küçük satılan tütün üreticilerini ilgilendiriyor.