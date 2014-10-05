'Kaçak geçen' yabancı TIR'ların maliyeti 75 milyon lirayı aşıyor

Köprü ve otoyollardan yıl boyu ‘kaçak’ geçtiği iddia edilen TIR’lar nedeniyle Türkiye’nin kaybının 75 milyon lirayı aştığı öne sürüldü. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener yabancı şoförlerin giriş çıkışta kontrol olmadığı için ücret ödemediğini savundu.

Türkiye’de sadece bayram dönemlerinde ücretsiz geçiş izni verilen köprü ve otoyol gişelerinden yabancı plakalı TIR’ların yıl boyunca ücretsiz geçtiği iddia edildi. Yıllık kaybın 75 milyon liranın üzerinde olduğunu ileri süren Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, yabancı araçların ülke giriş ve çıkışlarında herhangi bir kontrol ve tahsil sistemi olmadığı için yıllardan beri otoyol ve köprülerde ücret ödemediğini söyledi.

Burak Coşan’ın Hürriyet’teki haberine göre, Bulgaristan, Romanya arasında sınırı oluşturan nehir üstündeki köprüde dahi gidişte Romanya’nın, dönüşte de Bulgaristan 105 lira ücret aldığını dile getiren Şener, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için alınan 16 liralık ücretin dahi yabancı araçlar tarafından ödenmediğini savundu.

350 bin TIR giriyor

Türk TIR’larının Avrupa otoyollarında Türkiye’den 10 katı fazla ücret ödediğinin altını çizen Şener, “Türk şoförler bu ücreti ödemediği takdirde ülkeyi terk etmeden polis kontrolü ile ücreti cezasıyla birlikte veriyor. Türk araçları aynı sıkı takip ile Türkiye’de de karşılaşıyor. Ancak yabancı araçların köprüleri ve otoyolları kaçak kullanıp ücret ödememesi önemli haksız rekabet yaratıyor” diye konuştu. Her yıl yaklaşık 350 bin yabancı TIR’ın Türkiye’ye giriş çıkış yaptığına değinen Şener, “Her yıl Türkiye’yi transit geçen araç sayısı ise 75 bin. Köprü ve otoyol geçişlerinden Türkiye’nin yıllık kaybı 75 milyon liranın üzerinde. Ayrıca, Türkiye’ye gelen yabancı plakalı binek araçlar da tahsilat yapılamayan grupta” ifadelerini kullandı.

Gereksiz bürokrasi

EDS ve radar kontrollerinde kesilen cezaların da gönderilecek muhatap olmaması sebebiyle makbuzların elde kaldığını belirten Şener, “Polisin bizzat aracı durdurarak yazdığı cezalar bile sürücünün o anda ödeme yapmaması halinde tahsil edilemiyor. Tahsil için, yabancılara kesilen cezalar bir yazı ekinde o ilin valiliğine iletiliyor. Valilikler bu cezaları bir yazı ile Dışişleri Bakanlığı’na, Dışişleri Bakanlığı da ceza makbuzunu bir yazı ile tahsilat için ilgili ülkedeki büyükelçiliğimize gönderiyor. Bu yolla tek bir cezanın tahsili bile mümkün değil, bu uygulama gereksiz bir bürokrasiden başka bir işe yaramıyor” diye konuştu.

Plakaları söken ülkeler var

Yapılması gerekenler konusunda bilgi veren Fatih Şener, “Zaten elektronik ortamda olan köprü ve otoyol kaçak geçiş bilgilerini diğer veri sistemleri ile entegre etmek gerekiyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuyu en kısa sürede sonuçlandıracağına inanıyoruz. Avrupa’da cezayı yazan polis bizi cezayı ödemeden göndermiyor. Özellikle Bulgaristan’da cezayı o an için ödeyemezseniz polis aracınızın plakalarını söküp yanında götürüyor. Ancak cezanızı ödedikten sonra polis merkezine giderek plakalarınızı geri alabiliyorsunuz” dedi.