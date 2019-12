Kaçak et bu yılın ilk 6 ayında 5 kat arttı

T24 -

Geçen yılın ilk yarısında 1,8 ton kaçak et ele geçirilirken, bu yıl bu rakam 9,7 tona yükseldi.

Gümrük Müsteşarlığından alınan bilgiye göre, bu yılın ilk 6 ayında ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucu miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Bu dönemde Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 268,8 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi.



Bu rakamın 61 milyon lirasını gemi, TIR, kamyon gibi kaçakçılıkta kullanılan araçlar oluştururken, bunu 30 milyon lira ile gıda ürünleri, 28 milyon lira ile tekstil ürünleri, 27,5 milyon lira ile uyuşturucu, 18 milyon lira ile akaryakıt ürünleri izledi. Söz konusu dönemde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 100 kişi yakalandı.



Gümrüklerde ele geçirilen kaçak akaryakıt, et, sigara ve içkinin geçen yılın aynı dönemine göre büyük oranda artması ise dikkati çekti.



Bu yıl kırmızı et fiyatlarındaki artışı fırsata dönüştürmek isteyen kaçakçılar, et ve et ürünlerine yöneldi. İstatistiklere göre yılın ilk yarısında ele geçirilen et ve et ürünleri, geçen yılın aynı dönemine göre 5 kattan fazla arttı. Geçen yılın ilk 6 ayında 30 bin lira değerinde 1,8 ton kaçak ete el konulurken, bu yıl 290 bin liralık 9,7 ton et ele geçirildi.



Kaçak etlerin daha çok Suriye, Irak, İran ve Romanya üzerinden ülkeye sokulduğunu belirten yetkililer, kaçakçıların zula yöntemlerinin ise şaşkınlık yarattığını belirtiyor. Yetkililer, etleri naylon poşetlerle vücutlarına sararak, kamyon lastiklerinin içine yerleştirerek veya araç koltuklarının içine yapılan zulalarla yurda sokmaya çalışan kaçakçıların ortaya çıkarıldığını ifade ediyor.



Kaçak akaryakıt 3,5 kat arttı



Etin yanı sıra bu yıl kaçak yakalamalarında en büyük artış oranı akaryakıt, sigara, içki ve tütünde görüldü.



Söz konusu dönemde ele geçirilen kaçak akaryakıtın tutarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 350 oranında artarak 18,1 milyon lira oldu.



Sigara, tütün ve içki yakalamalarında da geçen yıla göre 2 kat artış yaşandı. 2009 yılının ilk 6 ayında 5,1 milyon lira değerinde sigara, tütün ve içkiye el konulurken, bu yıl bu rakam 10,1 milyon liraya çıktı.