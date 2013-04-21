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Ekonomi

Kaçak elektrikte il il rakamlar

Son 5 yılda elektrikte oluşan kayıp-kaçak bedeli 16 milyar TL'yi aştı

21 Nisan 2013 16:47


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, elektrikte kayıp-kaçak oranlarına ilişkin hesaplamaların bölge bazında yapıldığını ve gerçekleşme verilerinin de yine bölge bazında takip edildiğini belirtti.


Son 5 yılda kaçak bedeli 16 milyar 306 milyon TL


Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 2008'de 3 milyar 147 milyon 809 bin TL; 2009'da 3 milyar 159 milyon 411 bin TL; 2010'da 2 milyar 782 milyon 550 bin TL; 2011'de 3 milyar 624 milyon 944 bin TL, 2012 yılında ise 3 milyar 591 milyon 338 bin TL kayıp-kaçak bedeli oluştu. Böylece son 5 yılda oluşan kayıp-kaçak bedeli 16 milyar 306 milyon TL civarında oldu. Kayıp-kaçak oranları ortalaması 2007 yılında yüzde 15; 2008'de yüzde 14,7; 2009'da yüzde 15,3; 2010'da yüzde 14,7; 2011 ve 2012'de yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.


En büyük kaçak Şanlıurfa'da


En çok kayıp-kaçak oranı Dicle Elektriğin dağıtım yaptığı bölgede oluştu. Bu bölgede 2007 ve 2012 yılları arasında kayıp-kaçak oranı yüzde 64 ile 73 arasında değişti. Vangölü elektrik dağıtım bölgesinde ise kayıp-kaçak oranı yüzde 52 ile yüzde 57 arasında oldu.

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