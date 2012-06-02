T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kaçak elektrik kullananlara af geliyor

Kaçak elektrik kullananlara af getiren düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti

02 Haziran 2012 12:21

Kaçak elektrik kullananlara af getiren düzenleme komisyondan geçti. Yasa kabul edilirse zararı ödeyenlere dava açılmayacak.

Kaçak elektrik kullananlara af getiren düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti.

Haberturk'ün haberine göre, yasanın Genel Kurul’da kabulü halinde kaçak elektrik kullanan kişi pişman olur ve zararı öderse hakkında dava açılmayacak. Dava açılanlar da hüküm giyene kadar zararı ödedikleri takdirde en fazla bir yıl ceza alacak.

Yargı paketinin komisyonda kabul edilen hükümleriyle nüfuz ticaretinin de kapsamı genişletildi.

Kamu görevlisi üzerindeki nüfuzu sebebiyle, haksız bir işin gördürülmesi için kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar adli para cezası getirildi.

Düzenleme milletvekillerini endişelendirdi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Bize seçmenden telefon geliyor. ‘Çocuğumu Sağlık Bakanlığı’nda işe yerleştirin. Ben de size oy veriyorum’ gibi. Bu da mı kapsama girecek şimdi?” diye sordu.

ETİKETLER

elektrikkaçakdoğu anadolugüneydoğu anadolutektedaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24