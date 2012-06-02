Kaçak elektrik kullananlara af geliyor

Kaçak elektrik kullananlara af getiren düzenleme komisyondan geçti. Yasa kabul edilirse zararı ödeyenlere dava açılmayacak.

Kaçak elektrik kullananlara af getiren düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti.

Haberturk'ün haberine göre, yasanın Genel Kurul’da kabulü halinde kaçak elektrik kullanan kişi pişman olur ve zararı öderse hakkında dava açılmayacak. Dava açılanlar da hüküm giyene kadar zararı ödedikleri takdirde en fazla bir yıl ceza alacak.

Yargı paketinin komisyonda kabul edilen hükümleriyle nüfuz ticaretinin de kapsamı genişletildi.

Kamu görevlisi üzerindeki nüfuzu sebebiyle, haksız bir işin gördürülmesi için kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar adli para cezası getirildi.

Düzenleme milletvekillerini endişelendirdi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Bize seçmenden telefon geliyor. ‘Çocuğumu Sağlık Bakanlığı’nda işe yerleştirin. Ben de size oy veriyorum’ gibi. Bu da mı kapsama girecek şimdi?” diye sordu.