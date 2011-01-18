Kaçak elektrik kullanan 65 kişi gözaltında

T24 - İstanbul'da kaçak elektrik kullanımına ilişkin düzenlenen operasyonda, 65 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin Avrupa yakasında kaçak elektrik kullanımına ilişkin olarak düzenlenen operasyonda, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) yönetici ve görevlileri ile bu şirketin taşeron olarak çalıştığı firmaların görevlilerinin de aralarında bulunduğu 65 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.