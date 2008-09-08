Kaçak elektrik 65’lik emekliyi hapse düşürdü

İstanbul Bağcılar'da biri engelli iki oğlu ve iki torunu ile yaşayan Şehri Hasta (65), bodrum kattaki evinde kaçak elektrik kullanması ve 11 bin YTL tutan elektrik borcu nedeniyle cezaevine düştü. Elektrik saatine oğlum kanca atmış" diyen yaşlı kadın Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde 6 gün hapis yattı.



Şehri Hasta'nın imdadına ise, mahallesinde ramazan erzağı dağıtan işadamı Fuat Kayışkıran yetişti ve borcunu ödeyerek hapisten kurtardı. Ancak bu Şehri Hanım'ın durumunun, buzdağının sadece görünen kısmı olduğu, BEDAŞ avukatı Gökçen Bilge Özdemir'in şu sözleriyle ortaya çıkıyor: "Biz de yaşlı bir kadının tutuklanmasına çok üzüldük. Ama İstanbul'da 100 bin civarında hakkında dava açılan ve cezası kesinleşen kullanıcı var. Her bir abonenin faizler hariç yaklaşık 5 bin YTL'lik borcu var. Toplamda 500 milyon YTL yapıyor."



29 Ağustos Cuma gününden perşembeye kadar koğuşta yatan Şehri Teyze'nin en çok ağrına giden infaz koruma memurunun "Hırsızlar bu tarafa" sözü olmuş. 30 yıl önce eşi tarafından 5 çocuğuyla birlikte terk edilen ve 500 YTL emekli maaşı alan Şehri Hasta, parası olmadığı için kantinden kahve dahi alamamış.



‘Hırsız damgası yedim’



Şehri Teyze, kendisini kurtaran işadamını 6'ncı çocuğu olarak kabul ettiğini belirterek, "Evimin tapusunu üzerine yapacağım. Borcumu ancak böyle öderim" dedi. Yaşlı kadının "Hırsız damgası yedim. Komşularımın yüzüne bakamam" demesi üzerine de hayırsever işadamı yaşlı kadını Küçükçekmece'de oturan kızının evine götürdü. Bununla da kalmayıp evinin elektrik aboneleğini yeniledi. İki çocuğuna iş bulup iki torunun tüm eğitim masraflarını karşılama sözü verdi.

