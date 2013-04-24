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Kaçak elektriğe karşı helikopterli operasyon

İki gün süren operasyonlarda, 179 noktada kaçak elektrik kullanımı tesbit edilerek işlem yapıldı

24 Nisan 2013 10:29

Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı yerleşim birimlerinde kaçak elektrikle sulama yapan abonelere yönelik, jandarmanın da havadan ve karadan 3 tabur askerle desteklediği bir operasyon düzenlendi.

İki gün süren operasyonlarda, 179 noktada kaçak elektrik kullanımı tesbit edilerek işlem yapıldı.

Mardin Valisi Turhan Ayvaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Derik İlçesi'ne bağlı yerleşim birimlerinde DEDAŞ ekipleri tarafından sulama maksatlı kullanılan kaçak elektrik trafolarının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "DEDAŞ ekipleri tarafından sulama maksatlı kullanılan kaçak elektirik trafolarının tespit edilmesi üzerine, valilik makamının olurları ile kaçak elektrik kullanımının önlenmesine yönelik işlemler yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda, 19-20 Nisan tarihlerinde tespit edilen noktalara işlem başlatılmış; işlem yapan toplam 22 DEDAŞ ekibinin güvenlikleri ve yakın emniyeti Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaklaşık 3 tabur ile sağlanmış, ayrıca bölge havadan helikopter ile kontrol edilmiştir. Faaliyet 20 Nisan günü saat 13.00'da sonlandırılmış olup, her iki günde toplam 179 ayrı noktada elektrik enerjisi hırsızlığına yönelik yasal işlem yapılmış, abonesiz kaçak elektrik kullanımı engellenmiştir. Kaçak elektrik kullanımının önlenmesine yönelik bu faaliyetlere önümüzdeki dönemde diğer ilçelerde devam edilecektir" denildi.

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