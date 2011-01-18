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KAÇAK ELEKTRİĞE 65 GÖZALTI  İSTANBUL (A.A)

18 Ocak 2011 12:36

-KAÇAK ELEKTRİĞE 65 GÖZALTI  İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - İstanbul'da kaçak elektrik kullanımına ilişkin düzenlenen operasyonda, 65 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin Avrupa yakasında kaçak elektrik kullanımına ilişkin olarak düzenlenen operasyonda, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) yönetici ve görevlileri ile bu şirketin taşeron olarak çalıştığı firmaların görevlilerinin de aralarında bulunduğu 65 kişiyi gözaltına aldı.   Gözaltına alınan kişilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü ve operasyonun devam ettiği öğrenildi. 

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