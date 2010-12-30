Kaçak DTP’li kar fırtınasına yakalandı

T24 - Türk makamlarının ‘kırmızı bülten’le aradığı, kapanan DTP’nin eş-başkan yardımcısı Mustafa Sarıkaya, sahte Bulgar pasaportuyla Sofya’ya giderken uçağı hava şartları nedeniyle Selanik’e inince yakalandı.



Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı, kapanan DTP’nin eş başkan yardımcısı Mustafa Sarıkaya (45) sahte pasaportla seyahat ederken uçağı acil iniş yapınca Yunanistan’da göz altına alındı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Elefterotipiya gazetesinin haberine göre Mustafa Sarıkaya, 23 Aralık’ta ismine düzenlenmiş sahte bir Bulgar pasaportu ile Kıbrıs Rum Kesimi’nden Sofya’ya yola çıktı.



Ancak Rum havayollarının tarifeli uçağı kara teslim olan Sofya’ya iniş yapamayınca rotayı Selanik’e çevirdi. Uçak hava muhalefeti nedeniyle aynı gün saat 16.05’de Selanik’e inmek zorunda kaldı.



Yunan yetkilileri, pasaport kontrolünde Mustafa Sarıkaya isminin Shengen sisteminde kayıtlı olduğunu ve Türk makamlarınca arandığını tespit ettiler. Yunan polisince sorgulanan Sarıkaya, Bulgar pasaportunun sahte olduğunu hemen kabul ederek Yunanistan’dan siyasi sığınma istedi. Selanik istinaf mahkemesinde önceki gün “ülkeye yasadışı girmek” ve “sahte evraklar taşımak” suçlarından yargılanan Sarıkaya yargıca “Türkiye’de 30 yıldır siyasi faaliyetim vardı, bu nedenle 1984-2004 yılları arasında hapis yattım” deyince mahkeme “siyasi sığınma istediği için” beraat kararı verdi





Havaalanında göz altında



Sarıkaya halen Selanik havaalanında gözaltında bulunuyor. Sarıkaya’ya siyasi sığınma verilip verilmeyeceği ise Yunan makamlarınca önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklanacak. Yunan polis yetkilileri Sarıkaya’nın siyasi sığınma istediği için arandığı ülke Türkiye’ye -uluslararası hukuk uyarınca- herhangi bir bilgi verilmediğini belirtti. Elefterotipiya gazetesi yorumunda Sarıkaya’nın durumu için “Öcalan olayını anımsatıyor” ifadesi kullandı.





