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Kaçak dizisinin setine baskın: IŞİD yanlısıyız, sizi burada barındırmayız

ATV'de yayınlanan Kaçak dizisinin Kandilli'deki çekimleri sırasında, dizi ekibi saldırıya uğradı

30 Kasım 2014 00:52

ATV'nin dizisi 'Kaçak'ın çekimleri sırasında seti basan kendilerine 'IŞİD yanlısı' diyen saldırganlar oyuncuları ve teknik ekibi darp edip yaraladı.

TV dizisi "Kaçak"ın Kandilli’deki çekimleri sırasında dizi ekibi saldırıya uğradı. Dizinin setine gelen birkaç kişi, "Burada dizi çekemezsiniz. Biz IŞİD yanlısıyız. Sizi burada barındırmayız" diye tehditler etti.

Çekim ekibi de tehdite rağmen çalışmasını sürdürünce seti basan bir minibüs dolusu saldırgan ellerinde demir sopalarla çekim ekibine vurmaya başladı. 

Evrensel gazetesinin haberine göre, oyunculardan bazıları servis aracına sığınarak saldırganlardan kurtulurken, çekim ekibinin elemanları yaralandı. Polisin ise tehdit ihbarından yaklaşık 1 saat sonra olay yerine geldiği öne sürüldü.

 

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