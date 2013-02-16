Kaçak bahis skandalında ayda 2 milyar lira nasıl yurt dışına kaçırıldı?

Europol soruşturmasıyla ortaya çıkan yasadışı bahsin haftalık gelirinin 300 milyon dolar olduğu ve bu paranın büyük bölümünün yurtdışına kaçırıldığı ortaya çıktı.

Avrupa Polisi'nin (Europol) başlattığı futbolda şike operasyonunun Türkiye ayağında ilginç bilgilere ulaşıldı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre, liderliğini E.M.Ş.'nin yaptığı Batman merkezli organize suç örgütü; KKTC, Malta ve İngiltere'deki yasal bahis şirketlerinden acentalık alıp, kendi alt bayilerini oluşturdu.

Alt bayilere bilgisayar, yazıcı, televizyon gönderen çete, "Böcek" adı verilen bir yazılımla bayilerin maç listelerine erişimlerini sağladı ayrıca hepsine bir limit tanımladı.

Emlakçı, cep telefonu bayisi, oto kiralama şirketi gibi görünen dükkanlarda gizlice milyonlarca liralık bahis oynatıldı, parası olmayanlara limit dahilinde kredi tanındı.

Organizasyon Türkiye genelinde faaliyet gösterse de asıl hedef Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlardı. Haftada 250-300 milyon dolar gelir elde edildi.

Futbol, voleybol, basketbol maçlarının dışında köpek yarışı, hentbol, buz hokeyi karşılaşmları bile bahis bültenlerine alındı. Tek maça daha bahis oynatıldı.

Açılan kredi geri dönmeyince, E.M.Ş. alt bayilerin zararını karşıladı ancak ertesi günkü hasılattan açığını kapttı. Paralar kayıt dışı şekilde yurt dışına çıkarıldı.