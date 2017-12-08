T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak avlanan 7 avcıya toplam 31 bin lira ceza

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, kaçak avladıkları 2 kızıl geyiğin derisini yüzerken suçüstü yakalanan 7 avcıya, toplam 31 bin 532 lira para cezası kesdi

08 Aralık 2017 23:00

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, kaçak avladıkları 2 kızıl geyiğin derisini yüzerken suçüstü yakalanan 7 avcıya, toplam 31 bin 532 lira para cezası kesdi.
Karabük Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Karağaç Köyü Keltepe mevkiinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler, 7 avcıyı, vurdukları iki geyiği yüzerken buldu. Şüpheliler, ormanda kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. Avcıların vurdukları 2 geyik ile tüfeklere ve av malzemelerine el konuldu.
Avcılara, Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 532 lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARABÜKKarabük Doğa Koruma Milli ParklarMüdürlüğüKarağaç Köyü Keltepe mevkiindeOlayAvcılaraKara Avcılığı KanunuMerkez Av KomisyonuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24