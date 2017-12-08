Kaçak avlanan 7 avcıya toplam 31 bin lira ceza

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, kaçak avladıkları 2 kızıl geyiğin derisini yüzerken suçüstü yakalanan 7 avcıya, toplam 31 bin 532 lira para cezası kesdi.

Karabük Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Karağaç Köyü Keltepe mevkiinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler, 7 avcıyı, vurdukları iki geyiği yüzerken buldu. Şüpheliler, ormanda kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. Avcıların vurdukları 2 geyik ile tüfeklere ve av malzemelerine el konuldu.

Avcılara, Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 532 lira para cezası kesildi.

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