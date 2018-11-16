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Kaçak avlanan 19 kişi yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da kaçak avlanan 19 kişi hakkında işlem yapılırken, usulsüz olarak avlanan 1 tavşan, 5 kınalı keklik ve avda kullanıldığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi

16 Kasım 2018 16:04

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da kaçak avlanan 19 kişi hakkında işlem yapılırken, usulsüz olarak avlanan 1 tavşan, 5 kınalı keklik ve avda kullanıldığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ\'da yoğun olarak yapılan tavşan ve keklik avcılığı ile ilgili çalışma başlattı. Av kontrol ekiplerinin yaptığı çalışmada, usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 19 kişiyi yakalayarak haklarında idari para cezaları uyguladı. Kaçak avcılar üzerinde, 1 tavşan, 5 kınalı keklik ile birlikte tuzak, kafes, ses cihazı, takozsuz otomatik av tüfeği ele geçirildi. Ekipler kaçak avlananlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

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