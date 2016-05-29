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Kaçak avlanan 10 ton inci kefali ele geçirildi

İnci kefali, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı olarak biliniyor

29 Mayıs 2016 19:23

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 10 ton inci kefaline el konuldu. El konulan balıklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Hürriyet’in haberine göre, ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Çelebibağ Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen inci kefali avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Düzenlenen operasyonda Van Gölü sahilinde kaçak avlandığı belirlenen ve torbalar içinde batı illerine satılmak üzere hazırlanmış 10 ton inci kefali ele geçirildi. 

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