Kaçak avlanan 10 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 10 ton inci kefaline el konuldu. El konulan balıklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hürriyet’in haberine göre, ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Çelebibağ Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen inci kefali avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda Van Gölü sahilinde kaçak avlandığı belirlenen ve torbalar içinde batı illerine satılmak üzere hazırlanmış 10 ton inci kefali ele geçirildi.