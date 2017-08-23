T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak avcıyı sosyal medya ele verdi

Vahit İŞBAŞARAN / KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'de kaçak avcılık yapan ve avladığı 3 yaban tavşanının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan E

23 Ağustos 2017 18:04

Vahit İŞBAŞARAN / KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ\'de kaçak avcılık yapan ve avladığı 3 yaban tavşanının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan E.K.\'ye toplam 2 bin 828 lira para cezası uygulandı.
Kırklareli\'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1\'inci Bölge Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine E.K.\'nin sosyal paylaşım sitesinden avladığı 3 yaban tavşanın görüntülerini paylaşıp, yorumlarda bulunduğunu belirledi. Müdürlük ekipleri yaptıkları incelemede E.K.\'nin avcılık belgesi olmadan, avlanma süresi dışında ve ışık yayan araç ile avlandığını belirleyerek avladığı 3 tavşan için toplamda 2 bin 828 lira ceza uyguladı. Açıklamada, yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VahitKIRKLARELİ DHAKIRKLARELİKırklareli OrmanSuBakanlığı Doğa KorumaMilli ParklarBölge MüdürlüğüMüdürlükAçıklamadaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24