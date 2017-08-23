Kaçak avcıyı sosyal medya ele verdi

Vahit İŞBAŞARAN / KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ\'de kaçak avcılık yapan ve avladığı 3 yaban tavşanının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan E.K.\'ye toplam 2 bin 828 lira para cezası uygulandı.

Kırklareli\'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1\'inci Bölge Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine E.K.\'nin sosyal paylaşım sitesinden avladığı 3 yaban tavşanın görüntülerini paylaşıp, yorumlarda bulunduğunu belirledi. Müdürlük ekipleri yaptıkları incelemede E.K.\'nin avcılık belgesi olmadan, avlanma süresi dışında ve ışık yayan araç ile avlandığını belirleyerek avladığı 3 tavşan için toplamda 2 bin 828 lira ceza uyguladı. Açıklamada, yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

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